У шоколадній сукні і з локонами: Іванка Трамп захопила красивим аутфітом

Іванка Трамп опублікувала в Instagram Stories знімки свого нового красивого образу, у якому вона сходила з чоловіком Джаредом Кушнером на вечерю.

Джаред Кушнер і Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Вона мала розкішний вигляд в обтислій сукні міді шоколадного кольору з пікантним ліфом. На талії у неї був металевий пояс у стилі ретро з бірюзовим камінням. Зверху Трамп одягла бежеву коротку дублянку.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Аутфіт Іванка доповнила високими коричневими чоботами. Вона зробила красиву зачіску з локонами, макіяж із пишними віями і прикрасила вуха елегантними довгими сережками.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп показала знімки з сімейної відпустки у теплих краях.

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