У шоколадній сукні і з локонами: Іванка Трамп захопила красивим аутфітом

43-річна донька обраного президента США поповнила гардероб вбранням трендового кольору.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram Stories знімки свого нового красивого образу, у якому вона сходила з чоловіком Джаредом Кушнером на вечерю.
Вона мала розкішний вигляд в обтислій сукні міді шоколадного кольору з пікантним ліфом. На талії у неї був металевий пояс у стилі ретро з бірюзовим камінням. Зверху Трамп одягла бежеву коротку дублянку.
Аутфіт Іванка доповнила високими коричневими чоботами. Вона зробила красиву зачіску з локонами, макіяж із пишними віями і прикрасила вуха елегантними довгими сережками.
Нагадаємо, Іванка Трамп показала знімки з сімейної відпустки у теплих краях.
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