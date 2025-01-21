У шоколадній сукні від Zuhair Murad: вагітна Тіффані Трамп в ефектному образі сяяла на вечері

Молодша донька Дональда Трампа разом зі своїм чоловіком Майклом Бугласом з'явилася на вечері у Національній галереї Вашингтона.

Тіффані Трамп, яка вагітна первістком, для вечері при свічках, що відбулася напередодні інавгурації її батька, обрала ефектний образ трендового кольору.

На ній була довга шифонова сукня шоколадного відтінку з драпуванням від бренду Zuhair Murad. Вбрання мало довгу накидку на одне плече, яка переходила у невеликий шлейф.

Майкл Буглос і Тіффані Трамп/Instagram Zuhair Murad

Тіф доповнила лук гарним укладанням із голлівудськими локонами, макіяжем смокі-айс, довгим манікюром, лаконічними сережками, браслетом і каблучкою з великим діамантом.

Нагадаємо, на церемонії інавгурації Тіффані Трамп з'явилася в елегантному оксамитовому пальті чорного кольору з таким самим поясом і в чорній блузці.

Тіффані Трамп / Фото: Associated Press

Тіффані Трамп / Фото: Associated Press

Читайте також: