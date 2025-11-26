- Дата публікації
У шоколадному бомбері і твідовій спідниці-олівці: Меланія Трамп на церемонії помилування індичок
У Рожевому саду Білого дому у Вашингтоні відбулася щорічна церемонія помилування індиків на честь Дня подяки, на якій помилували двох птахів.
Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп напередодні Дня подяки, який цьогоріч в Америці відзначають 27-го листопада, взяли участь у церемонії помилування індичок у Рожевому саду Білого дому.
Президентське подружжя помилувало двох індичок із Північної Кароліни на ім’я Гоббл і Воддл, остання з яких кудись зникла під час церемонії.
Меланія з’явилася там у стильному луку. На ній був бомбер шоколадного кольору від бренду Anine Bing, чорна водолазка з високою горловиною і коричнева твідова спідниця-олівець Ralph Lauren.
Вбрання перша леді скомбінувала з коричневими гостроносими туфлями на високих шпильках. У неї була гарна зачіска з локонами, які вона нещодавно пофарбувала у світліший відтінок, макіяж смокі-айс і молочний манікюр.
Трамп був одягнений у чорне класичне пальто, темно-синій костюм, білу сорочку і червону краватку.
Нагадаємо, Меланія Трамп у кремовому пальті-кімоно, рубінових рукавичках і картатих туфлях зустріла різдвяну ялинку.