У шоколадному бомбері і твідовій спідниці-олівці: Меланія Трамп на церемонії помилування індичок

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп напередодні Дня подяки, який цьогоріч в Америці відзначають 27-го листопада, взяли участь у церемонії помилування індичок у Рожевому саду Білого дому.

Президентське подружжя помилувало двох індичок із Північної Кароліни на ім’я Гоббл і Воддл, остання з яких кудись зникла під час церемонії.

Меланія з’явилася там у стильному луку. На ній був бомбер шоколадного кольору від бренду Anine Bing, чорна водолазка з високою горловиною і коричнева твідова спідниця-олівець Ralph Lauren.

Вбрання перша леді скомбінувала з коричневими гостроносими туфлями на високих шпильках. У неї була гарна зачіска з локонами, які вона нещодавно пофарбувала у світліший відтінок, макіяж смокі-айс і молочний манікюр.

Трамп був одягнений у чорне класичне пальто, темно-синій костюм, білу сорочку і червону краватку.

