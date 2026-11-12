У шоколадному костюмі та блузці кольору вершкового масла: Олена Зеленська на Житомирщині

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська взяла участь у Дні спільнодії, який відбувся у Звягелі на Житомирщині. Світлини з заходу вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Для своєї появи дружина президента обрала елегантний діловий образ. На ній був костюм темно-шоколадного відтінку, який складався з однобортного жакета вільного крою та прямих штанів зі стрілками.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Костюм Зеленська скомбінувала з ніжною блузкою кольору вершкового масла та темно-шоколадними туфлями з гострими мисами.

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Перша леді зробила акуратне укладання і ніжний макіяж. Лаконічні сріблясті сережки завершили її лук.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

У Звягелі дружина президента долучилася до Дня спільнодії, який цього разу відбувся на тему «Софійність. Сила жити й діяти».

У місті активно розвивають інфраструктуру підтримки ментального здоров’я у межах Всеукраїнської програми «Ти як?», ініційованої Оленою Зеленською. Зокрема, тут функціонують Центр життєстійкості та ветеранський простір, де люди можуть отримати необхідну підтримку.

Під час звернення до учасників заходу перша леді розповіла про історію та значення поняття «софійність», наголосивши, що сьогодні воно набуває особливого сенсу для українців.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Сучасна софійність — це здатність бачити реальність цілісно: розумом і серцем водночас. Це вірність своїм цінностям, коли всі орієнтири хитаються. Це мудрість залишатися людиною, навіть коли тобі боляче. І це дія, бо без дії жодні принципи не мають значення», — зазначила вона.

На заході дружина президента також поспілкувалася з учасниками і зробила спільні світлини з молоддю.

Нагадаємо, Олена Зеленська в молочному жакеті та з золотистими сережками записала відеозвернення.

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