У шоколадному костюмі і з різнокольоровою хусткою-паше: новий вихід Олени Зеленської

Олена Зеленська з нагоди Міжнародного дня білої тростини, присвяченого правам людей із порушенням зору, відвідала Trinity Hub — реабілітаційний простір для ветеранів і ветеранок, що втратили зір.

«Агресія Росії забирає в українців дуже багато — і здоров’я, і можливості. Тому сьогодні особливий обов’язок суспільства — повернути якість життя тим, хто захистив країну та кожного з нас», — зазначила дружина президента.

Там перша леді постала в діловому костюмі шоколадного відтінку, який складався з подовженого жакета без коміра та з ґудзиками в тон і штанів вільного крою, а також темно-зеленій сорочці.

У нагрудній кишені жакета була хустка-паше з різнокольоровим принтом. Взута Зеленська була в темні туфлі-човники. У неї була зачіска з боковим проділом, ніжний макіяж і лаконічні золоті сережки у вухах.

Нагадаємо, Олена Зеленська в сірому костюмі-трійці та сорочці кольору гакі зустрілася у Києві з високою представницею ЄС Каєю Каллас.