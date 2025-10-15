- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 976
- Час на прочитання
- 1 хв
У шоколадному костюмі і з різнокольоровою хусткою-паше: новий вихід Олени Зеленської
Перша леді України відвідала реабілітаційний центр і поспілкувалася з ветеранами, які втратили зір.
Олена Зеленська з нагоди Міжнародного дня білої тростини, присвяченого правам людей із порушенням зору, відвідала Trinity Hub — реабілітаційний простір для ветеранів і ветеранок, що втратили зір.
«Агресія Росії забирає в українців дуже багато — і здоров’я, і можливості. Тому сьогодні особливий обов’язок суспільства — повернути якість життя тим, хто захистив країну та кожного з нас», — зазначила дружина президента.
Там перша леді постала в діловому костюмі шоколадного відтінку, який складався з подовженого жакета без коміра та з ґудзиками в тон і штанів вільного крою, а також темно-зеленій сорочці.
У нагрудній кишені жакета була хустка-паше з різнокольоровим принтом. Взута Зеленська була в темні туфлі-човники. У неї була зачіска з боковим проділом, ніжний макіяж і лаконічні золоті сережки у вухах.
