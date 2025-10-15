ТСН у соціальних мережах

У шоколадному костюмі і з різнокольоровою хусткою-паше: новий вихід Олени Зеленської

Перша леді України відвідала реабілітаційний центр і поспілкувалася з ветеранами, які втратили зір.

Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська з нагоди Міжнародного дня білої тростини, присвяченого правам людей із порушенням зору, відвідала Trinity Hub — реабілітаційний простір для ветеранів і ветеранок, що втратили зір.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Агресія Росії забирає в українців дуже багато — і здоров’я, і можливості. Тому сьогодні особливий обов’язок суспільства — повернути якість життя тим, хто захистив країну та кожного з нас», — зазначила дружина президента.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Там перша леді постала в діловому костюмі шоколадного відтінку, який складався з подовженого жакета без коміра та з ґудзиками в тон і штанів вільного крою, а також темно-зеленій сорочці.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

У нагрудній кишені жакета була хустка-паше з різнокольоровим принтом. Взута Зеленська була в темні туфлі-човники. У неї була зачіска з боковим проділом, ніжний макіяж і лаконічні золоті сережки у вухах.

Нагадаємо, Олена Зеленська в сірому костюмі-трійці та сорочці кольору гакі зустрілася у Києві з високою представницею ЄС Каєю Каллас.

