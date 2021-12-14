У шоколадному костюмі і з вишневим манікюром: Олена Зеленська на зустрічі

У шоколадному костюмі і з вишневим манікюром: Олена Зеленська на зустрічі

Перша леді України продемонструвала новий діловий образ.

Олена Зеленська взяла участь у зустрічі Жіночого клубу EBA Ukraine "Її історія: жінки, які змінюють країну". Звідти перша леді опублікувала світлини в Instagram.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

"Люблю слово "лідерка". Цей фемінітив з'явися недавно, але вже прижився. І це справедливо. Чому ми говоримо про жіноче лідерство окремо? Тому що воно, на жаль, не даність. Воно виборене у справжніх боях за права. І досі, за даними Держстату, жінки – у меншості на керівних посадах у компаніях. Жінці втричі складніше стати керівником, а отже, треба втричі наполегливіше до цього йти. Хоча доведено: проекти, де керівниць більше, нарощують прибутки в середньому на чверть", - написала Олена.

Дружина президента також зазначила, що клуб покликаний відкривати й розвивати лідерські навички в жінках.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Там перша леді з'явилася у діловому шоколадному костюмі, який складався із приталеного жакету і прямих штанів. У надгрудній кишені була коричнева хусточка з кільцями. На обличчі у неї була чорна маска, яку вона зняла перед виступом.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Аутфіт пані Зеленська доповнила акуратним укладанням, ніжним макіяжем, золотими лаконічними сережками і золотим ланцюжком на шиї. Манікюр вишневого кольору завершив лук Олени.

Минулого разу пані Зеленська вийшла у світ у светрі ананасового кольору.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

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