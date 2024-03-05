У шоколадному костюмі: королева Софія вийшла у світ в елегантному луку

Королева взяла участь у церемонії вручення нагород "Ібероамериканського патронажу" Фонду Каллія 2024 року в Королівській академії образотворчих мистецтв у Мадриді.

На захід Софія приїхала в штанному костюмі шоколадного кольору, що складався з подовженого жакета і широких штанів. На шиї королеви був довгий шарф, а в руці вона несла сумку, підібрану до тону її вбрання.

Королева Софія / Фото: Getty Images

У Софії був французький манікюр, її фірмове укладання та легкий макіяж на обличчі. Вона також була у взутті на невисоких підборах і усміхалася, коли всі довкола дістали свої телефони, щоб зробити її фото.

Королева Софія обожнює штанні костюми і часто з'являється на публіці саме в них. Минулого свого вихіду вона з'явилася на світській церемонії в Пальма-де-Майорці в дуже ефектному червоному костюмі.

Королева Софія / Фото: Getty Images

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