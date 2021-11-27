У шоколадному костюмі Louis Vuitton та шкіряних черевиках: осінній аутфіт Бріжит Макрон

У шоколадному костюмі Louis Vuitton та шкіряних черевиках: осінній аутфіт Бріжит Макрон

Перша леді Франції вдало обрала для свого образу коричневий колір.

У Єлисейському палаці у Парижі відбулася церемонія нагородження Орденом Почесного легіону 92-річної канадської письменниці та драматургині – Антоніни Маєт.

Еммануель Макрон та Антоніна Маєт / Associated Press

У заході взяли участь президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит Макрон.

Перед урочистою церемонією Макрони та Маєт подивилися, як садять дерево в саду Єлисейського палацу.

Бріжит Макрон / Associated Press

Пані Макрон мала цього дня стильний вигляд. На ній був костюм шоколадного кольору, який складався з жакету з емблемою Louis Vuitton та прямих штанів-дудочок зі стрілками, та біла сорочка.

Бріжит Макрон / Associated Press

Лук вона доповнила коричневими шкіряними черевиками. Навколо шиї Бріжит обмотала бежевий шарф. Волосся вона акуратно уклала і зробила традиційний смокі-айс. На лівій руці була каблучка з масивним коричневим каменем.

Бріжит Макрон / Associated Press

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