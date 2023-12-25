У шоколадному костюмі та на підборах: кронпринцеса Данії Мері сходила з чоловіком на різдвяну службу

25 грудня, у світлий день Різдва, королева Маргрете прибула до Орхуського собору разом із спадковим принцом Фредеріком та спадковою принцесою Мері на різдвяну службу.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Королева Данії одягла для святкового виходу у світ червону водолазку, жакет та картату спідницю. Також на ній була тепла чорна шуба, зручні туфлі, а в руці вона несла невелику сумку. Зачіска в королеви була лаконічна, але вона додала і кілька яскравих акцентів — зробила червоний манікюр і додала золоті прикраси.

Але Мері одягла скромніше вбрання, оскільки на ній був стильний коричневий картатий костюм, коричнева водолазка і рукавички. Також кронпринцеса додала у образ окуляри у коричневій оправі та замшеві чоботи.

Кронпринц Данії Фредерік та кронпринцеса Данії Мері / Фото: Getty Images

Компанію Мері склав її чоловік — кронпринц Фредерік, який одягнув синє пальто, шарф та сірі штани. Також на ньому були коричневі черевики.

Кронпринц Данії Фредерік та кронпринцеса Данії Мері / Фото: Getty Images

Але подібна традиція різдвяної служби є й у британської королівської родини. Зазвичай вони проводять Різдво в Норфолку і щороку вранці вирушають усією сім'єю на святкову службу до церкви Святої Марії Магдалини. Цього року принцеса Кейт викликала фурор під час прогулянки на Різдво.

Читайте також:

Кронпринцеса Мері і кронпринц Фредерік (7 фото)