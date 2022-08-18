У шоколадному купальнику і з коктейлем: Кім Кардашян релаксувала у басейні

Кім Кардашян показала, як відпочивала у басейні на тлі пальм. Зірка реаліті позувала у шоколадному купальнику, який складався із полоски-топа і плавок. Волосся вона зібрала ззаду затискачем і одягла на обличчя стильні окуляри.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кардашян пила охолоджувальний коктейль і насолоджувалася вихідним.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, минулого разу сексуальна Кім влаштувала фотосет у тренажерному залі, де позувала у бежевому купальнику і ботфортах з принтом на шпильках.

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