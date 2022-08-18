Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У шоколадному купальнику і з коктейлем: Кім Кардашян релаксувала у басейні

Дата публікації
Перегляди
721
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У шоколадному купальнику і з коктейлем: Кім Кардашян релаксувала у басейні

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Зірка реаліті обожнює вихвалятися знімками зі свого відпочинку.

Кім Кардашян показала, як відпочивала у басейні на тлі пальм. Зірка реаліті позувала у шоколадному купальнику, який складався із полоски-топа і плавок. Волосся вона зібрала ззаду затискачем і одягла на обличчя стильні окуляри.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кардашян пила охолоджувальний коктейль і насолоджувалася вихідним.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, минулого разу сексуальна Кім влаштувала фотосет у тренажерному залі, де позувала у бежевому купальнику і ботфортах з принтом на шпильках.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація