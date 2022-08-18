У шоколадному купальнику і з коктейлем: Кім Кардашян релаксувала у басейні

Зірка реаліті обожнює вихвалятися знімками зі свого відпочинку.
Кім Кардашян показала, як відпочивала у басейні на тлі пальм. Зірка реаліті позувала у шоколадному купальнику, який складався із полоски-топа і плавок. Волосся вона зібрала ззаду затискачем і одягла на обличчя стильні окуляри.
Кардашян пила охолоджувальний коктейль і насолоджувалася вихідним.
Нагадаємо, минулого разу сексуальна Кім влаштувала фотосет у тренажерному залі, де позувала у бежевому купальнику і ботфортах з принтом на шпильках.
Читайте також: