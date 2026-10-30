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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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47
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2 хв

У шоколадному пальті і пітонових туфлях: Меланія Трамп роздавала дітям солодощі на Геловін

Перша леді США обрала елегантний осінній образ для святкування у Білому домі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Дональд і Меланія Трампи

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Меланія Трамп разом із чоловіком Дональдом Трампом взяла участь у заході з нагоди Геловіну на південній галявині Білого дому у Вашингтоні. Подружжя вітало гостей, роздавало солодощі дітям і позувало з ними для фотографій.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Меланія постала у довгому замшевому пальті насиченого шоколадного відтінку. Воно мало широкі лацкани і злегка розкльошений поділ. Талію перша леді підкреслила поясом із того самого матеріалу, зав’язаним спереду.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Під пальтом виднівся темний верх із круглою горловиною. Вбрання вона поєднала з коричневими гостроносими туфлями-човниками з пітоновим принтом і на шпильках.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Меланія уклала волосся у м’які локони і зробила улюблений макіяж смокі-айс. Лук завершив молочний манікюр.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд Трамп з’явився поруч у темно-синьому костюмі, білій сорочці та яскравій блакитній краватці.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Територію біля південного входу до Білого дому перетворили на осінню казкову декорацію. Уздовж сходів розмістили композиції з помаранчевих, білих і зеленкуватих гарбузів, плетених кошиків та сіна. Колони й поручні обвили гілками і гірляндами із зеленим і червоним листям. Над входом височіла велика декорація у вигляді повного місяця, а під нею — золотистий напис «Halloween 2026».

Святкування Геловіну / © Associated Press

Святкування Геловіну / © Associated Press

Святкування Геловіну / © Associated Press

Святкування Геловіну / © Associated Press

Святковий настрій підтримували музиканти з інструментами, які стояли на сходах. Маленькі гості приходили у костюмах казкових персонажів, супергероїв і космонавтів і підставляли торбинки для гостинців. Меланія усміхалася дітям і спілкувалася з ними.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп з’явилася на публіці у стильному діловому луку зі спідницею.

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