ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
1 хв

У шоколадному пальті та рудих туфлях-човниках: шведська принцеса Софія зачарувала осіннім образом

Принц Карл Філіп та його дружина принцеса Софія відкрили скульптуру у нещодавно відреставрованому фонтанному парку Юргордсбрунн на королівському острові Юргорден у Стокгольмі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Софія

Принцеса Софія / © Getty Images

Шведські принц та принцеса відкрили скульптуру «Відкриття маленької дівчинки» Пітера Лінде. Скульптура встановлена ​​у фонтані, розташованому в нещодавно відреставрованому фонтанному парку Юргордсбрунна.

Принцеса Софія офіційно все ще перебуває в декретній відпустці (у лютому 2025 року у пари народилася четверта дитина — дочка), але іноді принцеса все ж таки з’являється на заходах у компанії чоловіка чи всієї родини.

Цього дня Софія одягла пальто з вовни та кашеміру із зав’язками на талії від Soft Goat, кашеміровий джемпер із короткими рукавами та круглим вирізом шоколадно-коричневого кольору теж від цього ж бренду та спідницю міді з плісуванням із замші від & Other Stories. Взута Софі була в коричневі туфлі-човники зі шкіри, волосся вона розпустила і воно трохи недбало опускалося їй на плечі, у макіяжі віддала перевагу теплим відтінкам, а в неї в руках був букет квітів.

Принцеса Софія / © Шведська королівська родина/Instagram

Принцеса Софія / © Шведська королівська родина/Instagram

Нагадаємо, раніше минулого місяця Софія та Карл Філіп відвідували відкриття «Ігрового майданчика» у Музеї іграшок.

Дата публікації
Кількість переглядів
207
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie