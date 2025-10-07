- Дата публікації
У шоколадному пальті та рудих туфлях-човниках: шведська принцеса Софія зачарувала осіннім образом
Принц Карл Філіп та його дружина принцеса Софія відкрили скульптуру у нещодавно відреставрованому фонтанному парку Юргордсбрунн на королівському острові Юргорден у Стокгольмі.
Шведські принц та принцеса відкрили скульптуру «Відкриття маленької дівчинки» Пітера Лінде. Скульптура встановлена у фонтані, розташованому в нещодавно відреставрованому фонтанному парку Юргордсбрунна.
Принцеса Софія офіційно все ще перебуває в декретній відпустці (у лютому 2025 року у пари народилася четверта дитина — дочка), але іноді принцеса все ж таки з’являється на заходах у компанії чоловіка чи всієї родини.
Цього дня Софія одягла пальто з вовни та кашеміру із зав’язками на талії від Soft Goat, кашеміровий джемпер із короткими рукавами та круглим вирізом шоколадно-коричневого кольору теж від цього ж бренду та спідницю міді з плісуванням із замші від & Other Stories. Взута Софі була в коричневі туфлі-човники зі шкіри, волосся вона розпустила і воно трохи недбало опускалося їй на плечі, у макіяжі віддала перевагу теплим відтінкам, а в неї в руках був букет квітів.
Нагадаємо, раніше минулого місяця Софія та Карл Філіп відвідували відкриття «Ігрового майданчика» у Музеї іграшок.