У шоколадному жакеті та з брошкою у вигляді пташки: новий вихід Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у засіданні Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття при Міністерстві закордонних справ України, на якому підсумовували зроблене за рік у "Партнерстві Біарриц".

"На заході проаналізували інклюзивність нашої інфраструктури — чи дружня вона до жінок і сімей із дітьми. Обговорили пріоритети в освіті: як забезпечити тут гендерну рівність. Порушили непросту, однак украй важливу тему гендерно зумовленого насильства. Говорили про те, як Україні ще знизити розрив в оплаті праці між чоловіками та жінками. Як зробити догляд за дитиною рівноцінним для обох батьків", – розповіла перша леді у дописі в соцмережі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там Зеленська постала у діловому образі трендового кольору. На ній була коричнева сорочка і жакет шоколадного відтінку без коміра, до якого вона прикріпила золоту брошку у вигляді пташки.

У дружини президента було укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і золоті сережки-кульки у вухах.

Нагадаємо, Олена Зеленська у червоному светрі і широких джинсах відвідала реабілітаційний центр.

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