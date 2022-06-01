У шоломі і бронежилеті: президентка Словаччини показала своїм підписникам фото з Ірпеня і Бородянки

У шоломі і бронежилеті: президентка Словаччини показала своїм підписникам фото з Ірпеня і Бородянки

Зузана Чапутова на власні очі побачила руйнування у містах на Київщині, які були під окупацією російських військ.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова побувала з робочим візитом в Україні. Вона відвідала міста Ірпінь і Бородянку, де оглянула наслідки російської окупації.

В Instagram пані Чапутова опублікувала знімки звідти.

Зузана Чапутова/Instagram zuzana_caputova

""Ви наші очі в Європі, ви бачите, що тут сталося. Дякую, що прийшли", – сказав мені представник розбомбленого міста Ірпінь під Києвом.

Зузана Чапутова/Instagram zuzana_caputova

Те, що картини війни в Україні більше не відкривають новини, не означає, що страждання українців менші. У Бородянці та Ірпіні я на власні очі бачила сліди розрухи, яку принесли в Україну російські солдати. За сотні кілометрів на схід і південь тисячі інших мирних жителів України - жінок, чоловіків, дітей - все ще стикаються з такими ж спустошеннями. Я вірю, що коли цей кошмар закінчиться, Україна знову розквітне. Як сьогодні серед зруйнованих будинків у Бородянці чи Ірпіні розквітли квіти", - написала Зузана у дописі.

До цих населених пунктів політикиня поїхала у джинсах, бронежилеті і шоломі.

Зузана Чапутова/Instagram zuzana_caputova

Президентка Словаччини також виступила у Верховній Раді, де її зустрічали стоячи оплесками.

Нагадаємо, в межах свого візиту до Києва Чапутова зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі вона з'явилася у чорному штанному костюмі і блузці з чорно-білим принтом.

Читайте також: