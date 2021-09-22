У шоломі і лосинах: 70-річна Джилл Байден з чоловіком покаталася на велосипеді

У шоломі і лосинах: 70-річна Джилл Байден з чоловіком покаталася на велосипеді

Джилл і Джо Байдени ведуть активний спосіб життя.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден свої вихідні намагаються проводити активно. І завдяки цьому вони перебувають у чудовій фізичній формі.

Нинішній вікенд вони провели у своєму будинку в Рехобот-Біч, штат Делавер. Подружжя потрапило до об'єктивів папараці, коли каталося на велосипедах стежкою біля ставка Гордонс.

Джилл і Джо Байдени / Associated Press

Перша леді була одягнена у чорні лосини, синій лонгслів з яскравим написом і кросівки. На голові у неї був шолом, а на обличчі — чорні окуляри-авіатори.

Джилл і Джо Байдени / Associated Press

На Джо був чорний спортивний костюм і футболка. Він також був у шоломі та окулярах.

Джилл і Джо Байдени / Associated Press

Крім президентського подружжя, там каталося ще багато людей. Можливо, це були їхні друзі або ж ця стежка дуже популярна серед велосипедистів.

Читайте також: У балетках і костюмі з білим кантом: Джилл Байден з'явилася на публіці після операції

Стильні образи першої леді США Джилл Байден (47 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання