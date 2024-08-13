У шортах та зручних мокасинах: герцогиня Софі стала за штурвал яхти

Герцогиня Единбурзька Софі стала за штурвал на борту судна Ocean Youth Trust South The Prolific під час свого візиту до Гернсі.

Її Високість поспілкувалася з екіпажами човнів у гавані Гернсі після поїздки на судні The Prolific Ocean Youth Trust South під час свого візиту до Гернсі.

59-річна Софі, покровителька Асоціації організацій з навчання вітрильного спорту, відвідує Нормандські острови, щоб спостерігати за перегонами малих суден із Гернсі до Пулу.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Мати двох дітей одягла повсякденний вітрильний костюм, включаючи світло-блакитну сорочку-поло та шорти-карго, доповнивши образ сонцезахисними окулярами, бейсболкою та зручними мокасинами. Макіяж на її обличчі був натуральним, а волосся зібране у хвіст, у вухах виблискували лаконічні сережки з камінням.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше минулого тижня герцогиня Софі відвідувала Олімпійські ігри в Парижі, а ми розглядали кілька її образів, зокрема й у квітковій сукні.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

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