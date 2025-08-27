ТСН у соціальних мережах

156
1 хв

У шортах і босоніж: королева Мері приїхала з чоловіком-королем на пляж

Королівське подружжя Данії нещодавно вирушило в круїзну подорож і поділилося у себе на сторінці в Instagram новими знімками з поїздки.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мері та король Фредерік X

Королева Мері і король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

На нових знімках, представлених палацом, король та королева провели час на пляжі. Мері була в білій сорочці, короткому темному джемпері та пісочних широких шортах та босоніж. Волосся вона зібрала в хвіст, одягла окуляри від сонця та сережки з прісноводними перлами від Dulong Fine Jewelry.

Король Фредерік X і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Король Фредерік X і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Король Фредерік X одягнув сорочку в дрібну клітку, помаранчевий жилет і прямі штани, монарх теж був босоніж і в сонцезахисних окулярах.

Король Фредерік X і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Король Фредерік X і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Цього дня король та королева відвідали пляж Раб’єрг-Майл, де зустрілися з дітьми з організації «Юні рейнджери», які розповіли їм про життя у спільноті та про те, як вони знайомляться з природою.

Король Фредерік X і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Король Фредерік X і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Нагадаємо, раніше ми показували, який образ обрала королева Мері, коли вони прибули до комуни Тістед. На ній тоді була світла сукня в принт, чорний короткий жакет і крислатий капелюх.

Король Фредерік X і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Король Фредерік X і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

