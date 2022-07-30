У шотландській спідниці і з поясною сумкою: принц Чарльз відвідав Центр кисневої терапії

Принц Уельський прихав з робочим візитом до Шотландії.
Принц Уельський Чарльз відвідав Центр кисневої терапії Healing Hub у місті Вік. Він взяв участь в офіційній церемонії відкриття відремонтованого центру.
Принц поспілкувався з працівниками закладу, які йому розповіли про переваги кисневої терапії при тривалому перенесенні Covid-19 та інших захворювань.
Там принц Уельський з'явився у чорному жакеті, жилетці, білій сорочці і шотландській спідниці з червоно-зелено-білою клітинкою.
Свій образ Чарльз доповнив темною краваткою, бордовими в'язаними гольфами і чорними туфлями.
На поясі у нього висіла традиційна шотландська поясна сумка із натуральної шкіри та з металічною вставкою з орнаментом– спорран.
Принц був у чудовому настрої, він багато усміхався і цікавився справами Центру.
Нагадаємо, у червні принц Чарльз, принцеса Анна та графиня Софі провели садову вечірку у Шотландії.
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