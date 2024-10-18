У шовковій блузці і перлинних прикрасах: Камала Гарріс виступила на мітингу

Віцепрезидентка США поєднала у своєму луку строгий жакет і комфортні джинси.
Кандидатка у президенти США від Демократичної партії і чинна віцепрезидентка Камала Гарріс виступила на черговому передвиборчому мітингу у Грін-Бей, штат Вісконсін.
На сцені політикиня з'явилася у діловому темно-синьому жакеті, чорній шовковій блузці і чорних прямих джинсах.
Аутфіт Камала доповнила чорним шкіряним поясом і чорними гостроносими туфлями-човниками на шпильках.
Гарріс зробила акуратне укладання, макіяж із помадою шоколадного відтінку, вуха прикрасила золотими сережками з перлинами, а шию – золотими ланцюжками з перлами. До лацкану вона прикріпила золотий значок у вигляді американського прапора.
Нагадаємо, Камала Гарріс на мітингу в Університеті Східної Кароліни у Грінвіллі з'явилася у чорному твідовому жакеті із золотими ґудзиками, білій блузці і чорних штанях-кльош.
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