У шовковій блузці та асиметричній спідниці: королева Летиція повторила образ

Королева Летиція була присутня сьогодні на заході, присвяченому Всесвітньому дню боротьби з раком, в Espacio La Salle Енельдо в Мадриді.

Після вчорашнього інциденту з її браслетом на прийомі для дипломатичного корпусу цього разу не було сюрпризів.

Королева Летиція на прийомі для дипломатичного корпусу / Фото: Getty Images

Летиція була сьогодні у чорній шовковій блузці від Sandro та картатій спідниці з асиметричним подолом від Massimo Dutti (у якій вона дебютувала на відкритті Fitur 2019 року) та одягала її вже тричі, а її талію підкреслював тонкий чорний пояс. Взута королева була у чорні туфлі на невисоких підборах від Magrit.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева розпустила довге волосся, доповнила образ своїми улюбленими потрійними сережками від Gold&Roses та каблучкою від італійського бренду Coreterno, яку вона ніколи не знімає з вказівного пальця. У макіяжі вона підкреслила очі рожевими тінями та ніжно-рожевий блиск нанесла на губи.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, чому королева Летиція перестала носити заручальну каблучку.

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