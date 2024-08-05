У шовковій блузці й елегантних сережках: Олена Зеленська під час відеорозмови

Олена Зеленська через відеозв'язок поговорила з першою леді Гватемали про її участь у Саміті перших леді та джентльменів.

Олена Зеленська провела відеорозмову зі своєю гватемальською колегою Лукресією Пейнадо, яка приєдналася до спільноти Саміту перших леді та джентльменів. Вони обговорила проєкти, винесені на Саміті, що відбудеться у вересні у Києві.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Пані Пейнадо – досвідчений фахівець проєктів з охорони здоров’я та розвитку, ментального здоров’я та виявлення ранніх інвалідностей у дітей віком до двох років. Перша леді працює з такими ініціативами на державному та міжнародному рівні все життя, тож її досвід тепер підсилить проєкти Саміту.

Наше найближче, уже четверте зібрання в Києві, як уже розповідала, присвячене безпеці дітей. А здоров’я – фізичне і психічне, – вплив родини на формування дитини, роль батьків для дитини – одні з найголовніших вимірів цієї безпеки. Впевнена, що, як завжди, не лише обговоримо це, але й утілимо багато спільних дій для захисту дітей, хоч би в яких країнах вони перебували", – розповіла Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Під час відеозв'язку перша леді України постала у шовковій темно-синій блузці. У неї було акуратне укладання з боковим проділом, макіяж у ніжних відтінках й елегантні срібні сережки-кільця у вухах.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у блакитному костюмі з цікавою деталлю відвідала Стамбульський університет.

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