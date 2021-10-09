У шовковій блузі з американкою проймою і багатошаровій спідниці: графиня Софі на урочистій вечері

У шовковій блузі з американкою проймою і багатошаровій спідниці: графиня Софі на урочистій вечері

Образ графині виділявся своєю простотою та елегантністю.

Благодійна організація "Фонд світла" відсвяткувала своє 20-річчя галавечерею. Відвідала захід графиня Вессекська Софі, яка є покровителькою цієї організації.

Графиня Софі / Getty Images

Для своєї появи Софі вибрала чорну шовкову блузу з американською проймою і багатошарову спідницю з тисненням від бренду Roland Mouret. Образ вона доповнила невеликою брошкою у вигляді квітки на плечі і рожевою вуаллю.

Графиня Софі / Getty Images

"Фонд світла" є незалежним благодійним фондом професійного футбольного клубу Sunderland AFC. Він був заснований 2001 року колишнім головою футбольного клубу "Сандерленд" Бобом Мюрреєм. Місія благодійної організації — поліпшити життя за допомогою футболу.

Читайте також:

Графиня Софі і принцеса Олександра зачарували образами на заході в Брістолі

Скромна і трохи незвична: в якій сукні виходила заміж графиня Вессекська Софі

Графиня Вессекська Софі і принц Едвард (8 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання