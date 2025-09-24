У шовковій блузці і балетках: молодша донька Трампа з чоловіком потрапила під приціл папараці

Тіффані Трамп / © Associated Press

Молодша донька президента США Дональда Трампа — 31-річна Тіффані Трамп — разом зі своїм чоловіком — мільярдером з Нігерії Майклом Булосом — потрапила до об’єктивів папараці біля Білого дому у Вашингтоні.

Тіффані Трамп і Майкл Булос / © Associated Press

Тіф була одягнена у чорну шовкову блузку з довгими рукавами і чорну плісовану спідницю міді. Вбрання вона поєднала з темною сумкою Hermès Birkin і блакитними балетками з ремінцями і чорними носками. У неї також була красива зачіска з локонами.

На Майклові був чорний костюм, біла сорочка і червона краватка у смужку.

