У шовковій блузці і балетках: молодша донька Трампа з чоловіком потрапила під приціл папараці
Тіффані Трамп із чоловіком поверталася з поїздки.
Молодша донька президента США Дональда Трампа — 31-річна Тіффані Трамп — разом зі своїм чоловіком — мільярдером з Нігерії Майклом Булосом — потрапила до об’єктивів папараці біля Білого дому у Вашингтоні.
Тіф була одягнена у чорну шовкову блузку з довгими рукавами і чорну плісовану спідницю міді. Вбрання вона поєднала з темною сумкою Hermès Birkin і блакитними балетками з ремінцями і чорними носками. У неї також була красива зачіска з локонами.
На Майклові був чорний костюм, біла сорочка і червона краватка у смужку.
Нагадаємо, Тіффані Трамп показала миле фото 4-місячного сина.