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У шовковій блузці і з блискучою накидкою: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у Туреччині
Прем’єрка Італії з робочим візитом приїхала до Стамбула.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні із офіційним візитом відвідала Туреччину. У Стамбулі вона зустрілася з президентом країни Реджепом Таїп Ердоганом.
На зустрічі прем’єрка постала у сірих штанях зі стрілками і шовковій блузці лавандового відтінку, зверху якої була блискуча накидка з принтом.
Аутфіт Мелоні доповнила світло-лавандовими туфлями-човниками і білою великою сумкою. У неї було ідеально рівне укладання, макіяж із рожевою помадою і білий манікюр. Вуха політикиня прикрасила сережками-квітами, а на руці була помітна коктейльна каблучка-квітка з камінням.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні приїхала до Тунісу у костюмі кольору вівсянки, який складався з подовженого жакета і штанів-палацо, а також у блискучому топі з високою горловиною.