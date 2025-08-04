У шовковій блузці і з блискучою накидкою: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у Туреччині

Джорджа Мелоні / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні із офіційним візитом відвідала Туреччину. У Стамбулі вона зустрілася з президентом країни Реджепом Таїп Ердоганом.

На зустрічі прем’єрка постала у сірих штанях зі стрілками і шовковій блузці лавандового відтінку, зверху якої була блискуча накидка з принтом.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Аутфіт Мелоні доповнила світло-лавандовими туфлями-човниками і білою великою сумкою. У неї було ідеально рівне укладання, макіяж із рожевою помадою і білий манікюр. Вуха політикиня прикрасила сережками-квітами, а на руці була помітна коктейльна каблучка-квітка з камінням.

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Джорджа Мелоні / © Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні приїхала до Тунісу у костюмі кольору вівсянки, який складався з подовженого жакета і штанів-палацо, а також у блискучому топі з високою горловиною.