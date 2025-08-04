ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
357
Час на прочитання
1 хв

У шовковій блузці і з блискучою накидкою: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у Туреччині

Прем’єрка Італії з робочим візитом приїхала до Стамбула.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні із офіційним візитом відвідала Туреччину. У Стамбулі вона зустрілася з президентом країни Реджепом Таїп Ердоганом.

На зустрічі прем’єрка постала у сірих штанях зі стрілками і шовковій блузці лавандового відтінку, зверху якої була блискуча накидка з принтом.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Аутфіт Мелоні доповнила світло-лавандовими туфлями-човниками і білою великою сумкою. У неї було ідеально рівне укладання, макіяж із рожевою помадою і білий манікюр. Вуха політикиня прикрасила сережками-квітами, а на руці була помітна коктейльна каблучка-квітка з камінням.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні приїхала до Тунісу у костюмі кольору вівсянки, який складався з подовженого жакета і штанів-палацо, а також у блискучому топі з високою горловиною.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie