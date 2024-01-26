У шовковій сорочці і спідниці-олівці: діловий аутфіт Олени Зеленської

Олена Зеленська зустрілися виконувачкою обовʼязків директора Офісу представництва Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні Маріанною Ворд. Про це перша леді написала в Instagram і показала світлини.

Маріанна Ворд і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Третій рік поспіль спільно працюємо над тим, щоб забезпечити школярів молодших класів і пільгових категорій безоплатним збалансованим харчуванням. Вдячна за цю підтримку, бо вона про здоровʼя цілого покоління наших дітей", – зазначила дружина президента.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська також зазначила, що їхнє спільнє завдання – забезпечити безоплатним харчуванням 1,5 млн учнів початкової школи і представників пільгових категорій.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі перша леді постала у гарному ділововму образі. На ній була темно-синя шовкова сорочка і чорна спідниця-олівець із чорним шкіряним поясом на талії.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж, у вухах у неї були овальні сережки, а на шиї – делікатний ланцюжок із підвіскою.

Нагадаємо, Олена Зеленська у діловому костюмі і з тризубом на шиї виступила онлайн на освітній конференції.

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