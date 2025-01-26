У шовковій сорочці і з гороховою хусткою-паше: Олена Зеленська зустрілася з президенткою Молдови

Перша леді України познайомила президентку Молдови з унікальним освітнім проєктом – Школою Супергероїв, яка працює на базі Національного інституту раку.

Олена Зеленська разом із президенткою Молдови Маєю Санду, яка з офіційним візитом приїхала до України, відвідала у Національному інституті раку Школу Супергероїв, що працює для дітей, які там тривало лікуються.

Олена Зеленська і Мая Санду / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Це проєкт, який патроную особисто як перша леді та до якого торік долучилася моя Фундація, допомігши відкрити 6 нових супергеройських осередків.

Вдячна пані Санду за цю теплу спільну зустріч і за всю підтримку, яку Молдова надає Україні й українцям", – написала перша леді у дописі в Telegram.

Олена Зеленська і Мая Санду / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська постала там у діловому образі total black. На ній був класичний жакет, широкі штани зі стрілками і шовкова сорочка. У надгрудній кишені жакета була чорна хустка-паше у білий горошок.

Олена Зеленська і Мая Санду / Фото: Instagram Олени Зеленської

Лук дружина президента доповнила чорним взуттям. У неї було акуратне укладання, ніжний макіяж і золоті сережки-кільця.

Олена Зеленська і Мая Санду / Фото: Instagram Олени Зеленської

Мая Санду була одягнена у темно-синій штанний костюм і білий топ, які скомбінувала з чорними туфлями.

Олена Зеленська і Мая Санду / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у діловому сірому костюмі взяла участь в установчій зустрічі Глобального альянсу із запобігання сексуальному насильству під час конфліктів.

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