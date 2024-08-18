У шовковій сорочці та спідниці у принт: герцогиня Сассекська продемонструвала новий лук

Герцог та герцогиня Сассекські разом із віце-президенткою Колумбії Франсією Маркес були присутні на тренуванні з командою Invictus Games Team Colombia у Centro de Rehabilitación Inclusiva у Боготі.

Під час цього заходу 43-річна Меган Маркл продемонструвала елегантний образ у молочній шовковій сорочці Giuliva Heritag, шовковій спідниці міді Martellato від колумбійської дизайнерки Juan de Dios кольору слонової кістки в принт і взула коричневі туфлі-мюлі Jimmy Choo на невисоких підборах.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган зібрала волосся в хвіст, зробила насичений макіяж очей і одягла нові золоті сережки з двома кольоровими каменями Ecksand. Також на ній був золотий браслет Сartier "Love", годинник принцеси Діани теж від Сartier і кілька каблучок на пальцях. Герцогиня мала чудовий вигляд. А її чоловік принц Гаррі з'явився на зустрічі у чорній футболці-поло, прямих джинсах та сірих сліппонах.

Нагадаємо, під час візиту до школи герцогиня Меган з'явилася у сережках-метеликах своєї покійної свекрухи принцеси Діани.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

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