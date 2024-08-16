У шовковій сорочці Victoria Beckham та широких штанях: новий вихід Меган Маркл

Під час візиту до Боготи, в Колумбії герцогиня Сасекська Меган відвідала форум.
Він називався "Відповідальне цифрове майбутнє" і Меган виступала там разом із віце-президенткою Колумбії Франсією Маркес на запрошення якої герцог та герцогиня та прибули до країни з чотириденним візитом.
Меган Маркл з'явилася на заході у шовковій шоколадній сорочці Victoria Beckham, широких штанях La Ligne і доповнила монохромний лук гірчичними замшевими босоніжками на підборах від Aquazurra.
Герцогиня зібрала волосся у низький хвіст, з прикрас обрала своє улюблене намисто Juste un Clou від Cartier та сережки-підвіски Birks' Muse з цитринами та діамантами. Макіяж на її обличчі був таким самим, як і під час візиту до Національного центру мистецтв Делії Сапата, куди Меган приїхала у сукні від колумбійського бренду Navajo Weaver.
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