У шовковій сорочці Victoria Beckham та широких штанях: новий вихід Меган Маркл

Під час візиту до Боготи, в Колумбії герцогиня Сасекська Меган відвідала форум.

Він називався "Відповідальне цифрове майбутнє" і Меган виступала там разом із віце-президенткою Колумбії Франсією Маркес на запрошення якої герцог та герцогиня та прибули до країни з чотириденним візитом.

Меган і Гаррі в Колумбії / Фото: Associated Press

Меган Маркл з'явилася на заході у шовковій шоколадній сорочці Victoria Beckham, широких штанях La Ligne і доповнила монохромний лук гірчичними замшевими босоніжками на підборах від Aquazurra.

Меган Маркл та віце-президентка Колумбії Франсія Маркес / Фото: Associated Press

Герцогиня зібрала волосся у низький хвіст, з прикрас обрала своє улюблене намисто Juste un Clou від Cartier та сережки-підвіски Birks' Muse з цитринами та діамантами. Макіяж на її обличчі був таким самим, як і під час візиту до Національного центру мистецтв Делії Сапата, куди Меган приїхала у сукні від колумбійського бренду Navajo Weaver.

Меган і Гаррі в Колумбії / Фото: Associated Press

Меган і Гаррі в Колумбії / Фото: Associated Press

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