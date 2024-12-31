У шовковій сорочці з символічним принтом: красива Олена Зеленська попила чаю з дітьми у Софії Київській

Перша леді зустрілася з дітьми у вбранні від українського бренду.
Олена Зеленська зустрілася з вихованцями дитячого будинку в Чернівецькій області, для якого її Фундація стала ментором.
Діти мали багато активностей у столиці, а потім вони разом з першою леді чаювали у Софії Київській та розповідали про свої враження від поїздки.
"Було дуже щемко бачити емоції дітей, а від когось – почути про мрії. Дуже хочеться, щоб жодна дитина в Україні, яка не має батьківського тепла, у ці святкові дні не була самотньою, а натомість відчувала підтримку дорослих", – написала Зеленська у дописі.
Цього дня перша леді з'явилася у кремовій шовковій сорочці від українського бренду Gunia Project з символічним принтом, створеним за мотивами старовинної реставрованої печі роботи майстрів Віталія Отченашка та Світлани Яценко.
Верх Олена скомбінувала з чорними штанями-палацо. Вона зробила укладання з легкими хвилями, ніжний макіяж і прикрасила вуха сережками від Gunia Project.
Нагадаємо, Олена Зеленська у розкішній вишиванці з поясом-баскою з'явилася на заході.
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