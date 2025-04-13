У шовковій сорочці і спідниці в принт «гусяча лапка»: Меган Маркл сходила на Бродвей

Одра Макдональд та Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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Відомо, що Меган обідала в Polo Bar перед переглядом мюзиклу «Циганка» на Бродвеї з Одрою Макдональд у головній ролі. А після мюзиклу герцогиня з’явилася за лаштунками.

«Якщо у вас буде можливість побачити @gypsybway, ви обов’язково маєте це зробити. Вітаємо неймовірно талановитих акторів та знімальну групу зі створенням магії на цій сцені.

І вперше зустрівшись з @audramcdonald учора ввечері…..

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Її виступ залишить вас абсолютно без слів. Мурашки по всьому тілу. Я не думаю, що в залі хоч хтось залишився байдужим, і якби театр не закрився на ніч, овації все одно тривали б», — написала Меган під знімками.

Дружина принца Гаррі з’явилася на Бродвеї в чорній шовковій сорочці Veronica Beard і спідниці в принт «гусяча лапка» Carolina Herrera, а була взута в туфлі-човники улюбленого бренду Aquazzura. У Меган було розпущене волосся, а на зап’ясті був улюблений годинник Сartier і браслет від Сartier.

Тим часом, нагадаємо, її чоловік принц Гаррі повернувся з України і привіз сім’ї чудовий подарунок, про який Меган вже розповіла у своїх сторіз.

Принц Гаррі та Ольга Руднєва (фото instagram.com/rudnieva_olga)