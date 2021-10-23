У шовковій спідниці і кросівках: Джилл Байден здивувала ніжним і модним образом

Для поїздки перша леді вибрала вбрання ніжних відтінків і зручне взуття.

Перша леді США Джилл Байден в не діловій обстановці часто з'являється на публіці в простому та зручному одязі: джинсах, еспадрильях, косухах, а після травми ноги та операції, не рідкісні в її луках і кросівки. У подібному образі дружину президента заскочили в п'ятницю, коли разом з чоловіком вона виходила з Білого дому.

Джилл Байден / Associated Press

Пара прямувала до борту Marine One, щоб полетіти до свого будинку в Делавері і провести там вихідні з родиною. На Джилл Байден була довга шовкова спідниця ніжного відтінку, блуза на ґудзиках і коричневе замшеве пальто. Завершили цей лук нитка перлів, великі перлові сережки, кросівки і золотий браслет на руці.

Джилл Байден / Associated Press

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