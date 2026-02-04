ТСН у соціальних мережах

Суспільство
67
1 хв

У шовковій сукні та з діамантовою підвіскою: герцогиня Софі відвідала прийом у палаці

Герцогиня Единбурзька Софі відвідала прийом у Сент-Джеймському палаці, організований королем та королевою Великої Британії.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Захід, присвячений вшануванню співробітників місцевих та регіональних органів влади, які працюють на добробут суспільства по всьому Сполученому Королівству, відбувся у Лондоні.

Герцогиня Софі приїхала на нього у шовковій максісукні з довгими рукавами та круглим вирізом від Giorgio Armani, доповнивши красивий лук діамантовими сережками Jewels Adore та підвіскою Сhopard із рожевого золота та діамантів.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька зібрала волосся у зачіску та зробила легкий макіяж на обличчі.

Також цей захід відвідала королева Камілла та король Чарльз. Її Величність приїхала до палацу у чорній сукні з білою вишивкою на грудях від Fiona Clare та доповнила вбрання перлиною прикрасою на шиї, а також золотим ланцюжком із підвіскою з ініціалами її п’ятьох онуків.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

67
