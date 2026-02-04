У шовковій сукні та з діамантовою підвіскою: герцогиня Софі відвідала прийом у палаці

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Реклама

Захід, присвячений вшануванню співробітників місцевих та регіональних органів влади, які працюють на добробут суспільства по всьому Сполученому Королівству, відбувся у Лондоні.

Герцогиня Софі приїхала на нього у шовковій максісукні з довгими рукавами та круглим вирізом від Giorgio Armani, доповнивши красивий лук діамантовими сережками Jewels Adore та підвіскою Сhopard із рожевого золота та діамантів.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька зібрала волосся у зачіску та зробила легкий макіяж на обличчі.

Реклама

Також цей захід відвідала королева Камілла та король Чарльз. Її Величність приїхала до палацу у чорній сукні з білою вишивкою на грудях від Fiona Clare та доповнила вбрання перлиною прикрасою на шиї, а також золотим ланцюжком із підвіскою з ініціалами її п’ятьох онуків.