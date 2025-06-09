У шовковому комбінезоні на одне плече: кронпринцеса Вікторія зустрілася з Макронами

8 червня кронпринцеса Швеції Вікторія відвідала вечерю з нагоди відкриття третьої Конференції ООН з океану (UNOC3), організовану президентом Франції Емманюелем Макроном.
На заході, що проходив у мальовничому місті Ніцца, зібралися лідери країн, дослідники та активісти для обговорення питань захисту морського життя.
Захід відбувся в історичному готелі Negresco, розташованому вздовж набережної Promenade des Anglais, а також супроводжувався фотосесією, під час якої гості заходу позували з президентом та його дружиною — першою леді Франції Бріжит Макрон.
З цієї нагоди Вікторія одягла шовковий темний комбінезон на одне плече від Boss з бантом на плечі, а також доповнила це вбрання клатчем від Gucci та прикрасами лаконічного дизайну. Її Високість уклала волосся в улюблену зачіску-пучок.
Декількома днями раніше Макрони відвідали Монако, де провели два дні. У межах свого державного візиту до князівства пара зустрілася з князем Альбером II і княгинею Шарлін, а також відвідали урочисту вечерю, яку ті організували в їхню честь.