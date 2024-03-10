У шовковому костюмі та з гарним макіяжем: Меган Маркл виступила на конференції

Там Меган Маркл приєдналася до дискусії під назвою "Ломаючи бар'єри, формуючи оповідання: як жінки поводяться на екрані та за його межами" під час конференції South by Southwest.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

39-річний принц Гаррі з гордістю підтримував свою дружину із залу для глядачів.

Під час обговорення Меган поділилася історією про те, як вона виступала за те, щоб компанія Procter & Gamble змінила рекламу мила для миття посуду, яка рекламувала його продукт лише жінкам, коли їй було лише 11 років.

Меган Маркл, Кеті Курік та Брук Шилдс / Фото: Associated Press

Говорячи про соціальні мережі, герцогиня Сассекська поділилася, що вона "зараз тримається від них на відстані заради свого власного добробуту".

"Більшість знущань і образ, з якими я зіткнулася в соціальних мережах та в Інтернеті, сталися, коли я була вагітна, з Арчі та з Лілі, а також з новонародженим з кожним із них", — сказала вона, запитуючи, "чому люди були такими ненависними" в такий особливий час для жінки, пише People.

Еррін Гейнс, Меган, герцогиня Сассекська, Кеті Курік та Брук Шилдс / Фото: Associated Press

"Це не підступно, це жорстоко", — підсумувала герцогиня Сассекська.

Меган також зазначила під час дискусії SXSW, що часто жінки погано відгукуються про інших жінок в Інтернеті. "Я не можу зрозуміти цього", — сказала вона.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

"Вплив, який соціальні мережі можуть мати на молодих матерів, навіть через просто нестачу сну, величезний. Жінки проводять весь цей час, прокручуючи сторінки соцмереж і для них бачити це зображення материнства, яке має вигляд ідеального, коли ми всі знаємо, що це не ідеально, може бути досить важко. Мені пощастило: серед привілеїв, які я маю в житті, у мене є неймовірний партнер", — продовжила Меган, вказуючи на принца Гаррі в залі. "Мій чоловік такий практичний батько і такий прихильник мене та нашої родини. Я не приймаю це як належне. Це справжнє благословення. Але багато людей не мають такого ж рівня підтримки. Тому я думаю важливо вживати заходи безпеки, щоб жінки та особливо мами не почувалися ще більш уразливими, коли заходять в Інтернет", — сказала Меган.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

На конференцію герцогиня приїхала у абсолютно новому для себе образі. На ній була шовкова сорочка кольору слонової кістки в тонку смужку Giuliva Heritage та спідниця в підлогу від цієї ж марки. Вона розпустила і злегка накрутила волоссям локонами, зробила насичений макіяж і одягла золоті сережки від Bottega Veneta. Меган мала чудовий вигляд і почувалася, схоже, у своїй тарілці.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

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