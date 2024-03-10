У шовковому костюмі та з гарним макіяжем: Меган Маркл виступила на конференції

Герцогиня Сассекська та принц Гаррі відвідали Остін у Техасі.
Там Меган Маркл приєдналася до дискусії під назвою "Ломаючи бар'єри, формуючи оповідання: як жінки поводяться на екрані та за його межами" під час конференції South by Southwest.
39-річний принц Гаррі з гордістю підтримував свою дружину із залу для глядачів.
Під час обговорення Меган поділилася історією про те, як вона виступала за те, щоб компанія Procter & Gamble змінила рекламу мила для миття посуду, яка рекламувала його продукт лише жінкам, коли їй було лише 11 років.
Говорячи про соціальні мережі, герцогиня Сассекська поділилася, що вона "зараз тримається від них на відстані заради свого власного добробуту".
"Більшість знущань і образ, з якими я зіткнулася в соціальних мережах та в Інтернеті, сталися, коли я була вагітна, з Арчі та з Лілі, а також з новонародженим з кожним із них", — сказала вона, запитуючи, "чому люди були такими ненависними" в такий особливий час для жінки, пише People.
"Це не підступно, це жорстоко", — підсумувала герцогиня Сассекська.
Меган також зазначила під час дискусії SXSW, що часто жінки погано відгукуються про інших жінок в Інтернеті. "Я не можу зрозуміти цього", — сказала вона.
"Вплив, який соціальні мережі можуть мати на молодих матерів, навіть через просто нестачу сну, величезний. Жінки проводять весь цей час, прокручуючи сторінки соцмереж і для них бачити це зображення материнства, яке має вигляд ідеального, коли ми всі знаємо, що це не ідеально, може бути досить важко. Мені пощастило: серед привілеїв, які я маю в житті, у мене є неймовірний партнер", — продовжила Меган, вказуючи на принца Гаррі в залі. "Мій чоловік такий практичний батько і такий прихильник мене та нашої родини. Я не приймаю це як належне. Це справжнє благословення. Але багато людей не мають такого ж рівня підтримки. Тому я думаю важливо вживати заходи безпеки, щоб жінки та особливо мами не почувалися ще більш уразливими, коли заходять в Інтернет", — сказала Меган.
На конференцію герцогиня приїхала у абсолютно новому для себе образі. На ній була шовкова сорочка кольору слонової кістки в тонку смужку Giuliva Heritage та спідниця в підлогу від цієї ж марки. Вона розпустила і злегка накрутила волоссям локонами, зробила насичений макіяж і одягла золоті сережки від Bottega Veneta. Меган мала чудовий вигляд і почувалася, схоже, у своїй тарілці.
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