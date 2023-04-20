У шовковому топі без білизни: леді Амелія Віндзор сходила потусуватись

На заході 27-річна королівська особа з'явилася в ніжно-блакитному топі без бретельок з вирізом галтер з шовку та алтасу під який не одягла бюстгальтер і сяйнула сосками, а також одягла широкі чорні штани з високою талією під які підібрала чорні лофери на платформі від Miu Miu. У руках леді Амелія тримала маленьку чорну сумку на короткій ручці.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Дівчина розпустила біляве волосся, зробила легкий макіяж, трохи підкресливши очі і пухкі губи. У неї на пальцях було кілька золотих каблучок, а на зап'ясті – широкий золотий браслет.

Минулого разу леді Амелія була заскочена фотографами на відкритті магазину Siedres на Кондуїт-стріт. Тоді на світський захід дівчина приїхала у жовтому топі з тонкого мережива, який одягла без білизни від цього самого бренду Siedres.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

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