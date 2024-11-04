У схожих луках: королева Мері та її дочка принцеса Жозефіна відвідали захід

Захід, який проводиться від 1900 року називається Hubertusjagt Drag Hunting. Королева Мері вручила "Почесну нагороду королеви Мері" Нільсу Гольдшмідту на коні Irish Diamond. А також вручила призи найкращим наїзникам на поні.

Її Величність одяглася в бежевий трикотажний светр з високою горловиною, стьобану куртку кольору хакі і поверх неї одягла довге пальто, а також була в широких темно-зелених штанях, коричневих чоботях на підборах і в капелюсі, який носила поперемінно з бордовою шапкою-біні.

Королева Мері та принцеса Жозефіна / Фото: Getty Images

Її донька 13-річна принцеса Жозефіна одягла синє картате пальто, джинси-кльош, взула темно-коричневі замшеві чоботи. Також вона була у сірій шапці та з молочним шарфом на шиї та у сірих рукавичках-мітенках.

Королева Мері та принцеса Жозефіна / Фото: Getty Images

У Instagram данського королівського палацу поділилися фотографіями із заходу, який члени сім'ї відвідують щороку.

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