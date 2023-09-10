У штанах карго та парці кольору гакі: принцеса Кейт із чоловіком Вільямом відвідали Уельс

Вільям та Кейт відвідали станцію рятувальних шлюпок RNLI у Сент-Девідсі, де вони зустрілися з командою, волонтерами та тими, кого підтримав їхній місцевий підрозділ у Сент-Девідсі, а Уельсі.

Станція рятувальних шлюпок Сент-Девідс, розташована на мальовничому узбережжі Південно-Західного Уельсу, спускає на воду рятувальні шлюпки від 1869 року та проходила реконструкцію з 2014 до 2017 року.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

Нова станція оснащена сучасним обладнанням та покращеним доступом для доставки обладнання та евакуації поранених.

Кетрін була одягнена в парку кольору гакі від TROY London, під якою була біла футболка, у вузькі штани карго від G-Star RAW і взута в білі кросівки від Veja. У руках принцеса несла букет квітів. З прикрас на ній були мініатюрні сережки-кільця від Spells of Love, а густе довге волосся вона зібрала в низький пучок.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

Принц Вільям був одягнений у світлу сорочку в дрібну клітинку, а також сині штани, а взутий у замшеві коричневі кеди.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше цього тижня Кейт та Вільям взяли участь у записі подкасту Майка Тіндалла. Кетрін з'явилася там у блейзері Catherine Walker та укорочених штанях.

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