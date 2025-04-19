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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
1 хв

У штанах Jacquemus та з сумкою Prada: принцеса Раджва відвідала з чоловіком археологічні розкопки

Головна пара Йорданії провела день біля стародавнього міста.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принц Хусейн та принцеса Раджва

Принц Хусейн та принцеса Раджва

Спадковий принц Йорданії Хусейн і його дружина принцеса Раджва відвідали археологічні розкопки Умм-Кайс у провінції Ірбід. Після візиту він написав у Instagram: «Немає нічого кращого за весну на півночі Йорданії».

Принц Хусейн та принцеса Раджва

Принц Хусейн та принцеса Раджва

Місто Умм-Кайс, раніше відоме як Гадара, є одним із десяти стародавніх міст Йорданії, що належать до елліністичного та римського періодів. Воно було відоме як місто філософів і вчених, і свого часу було оспіване багатьма поетами. На території Умм-Кайс розташовані численні римські руїни, зокрема два давні театри.

Принц Хусейн та принцеса Раджва

Принц Хусейн та принцеса Раджва

Принц Хусейн та принцеса Раджва

Принц Хусейн та принцеса Раджва

Для прогулянки на відкритому повітрі принцеса Раджва одягла світлі штани з кишенями від бренду Jacquemus та лаконічну чорну футболку. Також на плечі вона накинула чорний джемпер. З аксесуарів, якими вона доповнила вбрання, була стильна чорна сумка від Prada, а також сонцезахисні окуляри від Gentle Monster.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Instagram королеви Ранії

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Instagram королеви Ранії

Весілля принца Хусейна та Раджви Аль Саїф / © Getty Images

Весілля принца Хусейна та Раджви Аль Саїф / © Getty Images

Весілля принца Хусейна та Раджви Аль Саїф / © Getty Images

Весілля принца Хусейна та Раджви Аль Саїф / © Getty Images

Весілля принца Хусейна та Раджви Аль Саїф / © Getty Images

Весілля принца Хусейна та Раджви Аль Саїф / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
18
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