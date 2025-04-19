У штанах Jacquemus та з сумкою Prada: принцеса Раджва відвідала з чоловіком археологічні розкопки

Принц Хусейн та принцеса Раджва

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Спадковий принц Йорданії Хусейн і його дружина принцеса Раджва відвідали археологічні розкопки Умм-Кайс у провінції Ірбід. Після візиту він написав у Instagram: «Немає нічого кращого за весну на півночі Йорданії».

Принц Хусейн та принцеса Раджва

Місто Умм-Кайс, раніше відоме як Гадара, є одним із десяти стародавніх міст Йорданії, що належать до елліністичного та римського періодів. Воно було відоме як місто філософів і вчених, і свого часу було оспіване багатьма поетами. На території Умм-Кайс розташовані численні римські руїни, зокрема два давні театри.

Принц Хусейн та принцеса Раджва

Принц Хусейн та принцеса Раджва

Для прогулянки на відкритому повітрі принцеса Раджва одягла світлі штани з кишенями від бренду Jacquemus та лаконічну чорну футболку. Також на плечі вона накинула чорний джемпер. З аксесуарів, якими вона доповнила вбрання, була стильна чорна сумка від Prada, а також сонцезахисні окуляри від Gentle Monster.

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