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У штанах-кльош і майці: стильна Мішель Обама відвідала захід у Чикаго
Подружжя провели приємний і насичений день разом та поспілкувались із прихильниками.
Колишній президент США Барак Обама та колишня перша леді Мішель Обама відвідали офіційне відкриття Президентського центру Обами в Чикаго. Там пара поспілкувалась з гостями та прочитали дітям книжку.
Одягнені були лаконічно, але сучасно. Колишній президент обрав сорочку з тонкого деніму та штани синього кольору, а от його дружила віддала перевагу легкому коричневому топу на тонких бретельках і з паском, який одягла у поєднанні зі штанами-кльош.
Також Мішель знову привернула увагу зачіскою, адже її волосся було заплетене і тонкі кіски. На деяких фото також помітно, що вона доповнила образ тренчем.