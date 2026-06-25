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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

У штанах-кльош і майці: стильна Мішель Обама відвідала захід у Чикаго

Подружжя провели приємний і насичений день разом та поспілкувались із прихильниками.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Мішель і Барак Обами

Мішель і Барак Обами / © Associated Press

Колишній президент США Барак Обама та колишня перша леді Мішель Обама відвідали офіційне відкриття Президентського центру Обами в Чикаго. Там пара поспілкувалась з гостями та прочитали дітям книжку.

Одягнені були лаконічно, але сучасно. Колишній президент обрав сорочку з тонкого деніму та штани синього кольору, а от його дружила віддала перевагу легкому коричневому топу на тонких бретельках і з паском, який одягла у поєднанні зі штанами-кльош.

Мішель і Барак Обами / © Associated Press

Мішель і Барак Обами / © Associated Press

Мішель і Барак Обами / © Associated Press

Мішель і Барак Обами / © Associated Press

Також Мішель знову привернула увагу зачіскою, адже її волосся було заплетене і тонкі кіски. На деяких фото також помітно, що вона доповнила образ тренчем.

Мішель і Барак Обами / © Associated Press

Мішель і Барак Обами / © Associated Press

Мішель і Барак Обами / © Associated Press

Мішель і Барак Обами / © Associated Press

Мішель і Барак Обами / © Associated Press

Мішель і Барак Обами / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
192
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