У штанях і сукні-туніці: королева Камілла з’явилася в новому образі на прийомі в палаці

Королева Камілла / © Getty Images

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На виставці «Сила малюнка» представлено 50 робіт відомих імен та талантів-початківців, що прославляють малювання як універсальну форму вираження.

Серед учасників були художники Девід Гокні та Трейсі Емін, режисер Тім Бертон, дизайнер Томас Гезервік та сам король Чарльз III. Свій внесок короля, олівцевий малюнок садів у Гайгроуві, також виставлений на виставці.

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла з’явилася на виставці у новому образі. На ній були штани синього кольору та сукня-туніка з воланами на рукавах. Вона зробила фірмову зачіску та макіяж, а у вухах у неї сяяли сережки-висячки. Чарльз одягнув свій улюблений синій смугастий костюм, білу сорочку в тонку смужку та блакитну краватку в принт.

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Королева Камілла / © Getty Images

Нагадаємо, минулого тижня ми бачили виходи королівського подружжя на Королівському Аскоті і зібрали для вас п’ять брошок королеви Камілли зі стрибків Royal Ascot.

Король Чарльз III і королева Камілла / © Getty Images