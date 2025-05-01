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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

У штанях, жилеті та кепці: принцеса Анна сходила на кінні змагання з невісткою

Принцеса Анна обожнює коней і все, що з ними пов’язане.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Днями сестра короля Чарльза була помічена на перегонах у парку Сайренсестер, де її дочка Зара Тіндалл брала участь у змаганнях.

Зара проходила маршрутом перед змаганнями на своєму коні на прізвисько «Class Affair» в рамках етапу конкуру перегонів.

Зара Тіндалл / © Getty Images

Зара Тіндалл / © Getty Images

А її мати Анна приїхала певно її підтримати. Принцеса була одягнена у червону водолазку, картату сорочку та жилет зверху, штани кольору хакі та черевики. На голові у Анни була бейсболка, на обличчі улюблені окуляри від Adidas, волосся вона зібрала в зачіску і одягла золоті сережки-цвяшки.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Компанію Анні склала її колишня невістка Отем Філліпс, ексдружина її сина Пітера Філліпса. Отем була одягнена в червону максісукню в квітковий принт і коротку джинсову куртку і взута в білі кеди.

Принцеса Анна та Отем Філліпс / © Getty Images

Принцеса Анна та Отем Філліпс / © Getty Images

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