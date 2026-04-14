У штанному костюмі фасону оверсайз: княгиня Шарлін відвідала з чоловіком тенісний матч

Княгиня Шарлін

Княже подружжя Монако відвідало церемонію нагородження після фінального тенісного матчу турніру ATP Masters Series у Монте-Карло між іспанцем Карлосом Алькарасом та італійцем Янником Сіннером на корті Райне III у заміському клубі Монте-Карло у Рокбрюн-Кап-Мартен.

Княгиня продемонструвала новий та стильний образ на заході. Вона обрала об’ємний штанний костюм світлого відтінку від Ralph Lauren, шкіряні світлі балетки Bottega Veneta з пряжками, одягла лаконічні сережки-цвяшки з діамантами та зібрала волосся в зачіску, залишивши попереду гарне хвилясте пасмо. На її обличчі був макіяж у натуральних відтінках, а на пальці виблискувала заручальна каблучка.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II

Князь Альбер одягнув темно-синій піджак, світлі штани і білу сорочку в поєднанні зі смугастою краваткою.

Княжа пара часто з’являється разом на спортивних заходах. Нещодавно вони були присутні на турнірі з регбі Sainte Devote у Монако, де княгиня також з’явилася у штанному костюмі.