У штанному костюмі фасону оверсайз: княгиня Шарлін відвідала з чоловіком тенісний матч
Княгиня Монако все частіше обирає для своїх світських виходів штанні костюми, які дуже полюбила.
Княже подружжя Монако відвідало церемонію нагородження після фінального тенісного матчу турніру ATP Masters Series у Монте-Карло між іспанцем Карлосом Алькарасом та італійцем Янником Сіннером на корті Райне III у заміському клубі Монте-Карло у Рокбрюн-Кап-Мартен.
Княгиня продемонструвала новий та стильний образ на заході. Вона обрала об’ємний штанний костюм світлого відтінку від Ralph Lauren, шкіряні світлі балетки Bottega Veneta з пряжками, одягла лаконічні сережки-цвяшки з діамантами та зібрала волосся в зачіску, залишивши попереду гарне хвилясте пасмо. На її обличчі був макіяж у натуральних відтінках, а на пальці виблискувала заручальна каблучка.
Князь Альбер одягнув темно-синій піджак, світлі штани і білу сорочку в поєднанні зі смугастою краваткою.
Княжа пара часто з’являється разом на спортивних заходах. Нещодавно вони були присутні на турнірі з регбі Sainte Devote у Монако, де княгиня також з’явилася у штанному костюмі.