У штанному костюмі і без прикрас: Джорджа Мелоні на прощанні з Папою Римським

Джорджа Мелоні / © Associated Press

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Понтифік очолював Римсько-католицьку церкву протягом 12 років і помер у Великодній понеділок у віці 88 років.

Мелоні з'явилася на площі Святого Петра у Ватикані в лаконічному чорному костюмі, який включав широкі штани та подовжений жакет з ґудзиками. Це вбрання 48-річна жінка доповнила туфлями на високих підборах, а також водолазкою з довгими рукавами, яка на вороті і манжетах була прикрашена мереживом.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Волосся прем'єр-міністерка зібрала в елегантний пучок, відмовилася від прикрас, а її макіяж був дуже лаконічним.

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Джорджа Мелоні / © Associated Press

Нагадаємо, що Мелоні раніше неодноразово зустрічалася з Папою, але зазвичай не дотримувалася строго протоколу і дозволяла собі носити при ньому штанні костюми і різні кольори. Також вона не покривала голову мантильєю. Нижче пропонуємо подивитися її архівні фотографії з понтифіком.

Джорджа Мелоні та Папа Франциск / © Associated Press

Джорджа Мелоні та Папа Франциск / © Associated Press

Джорджа Мелоні та Папа Франциск / © Associated Press

Джорджа Мелоні та Папа Франциск / © Associated Press