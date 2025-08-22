- Дата публікації
У штанному костюмі і з гарними локонами: Олена Зеленська у діловому образі виступила на конференції
Перша леді України для своєї появи на заході обрала вбрання темного відтінку.
Олена Зеленська взяла участь у щорічній освітній конференції «Серпнева-2025», яку організовує Міністерство освіти і науки.
Під час свого виступу перша леді розповіла про програми підтримки дітей, підлітків і молоді, якими вона опікується. Зокрема, це безбар’єрність, реформа шкільного харчування і програма ментального здоров’я «Ти як?».
На конференції Зеленська постала у діловому образі. На ній був строгий темний штанний костюм, який вона скомбінувала з туфлями.
Перша леді зробила укладання з гарними локонами і макіяж у ніжних відтінках. Вуха Олена прикрасила елегантними сережками-кільцями.
