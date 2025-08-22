У штанному костюмі і з гарними локонами: Олена Зеленська у діловому образі виступила на конференції

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Реклама

Олена Зеленська взяла участь у щорічній освітній конференції «Серпнева-2025», яку організовує Міністерство освіти і науки.

Під час свого виступу перша леді розповіла про програми підтримки дітей, підлітків і молоді, якими вона опікується. Зокрема, це безбар’єрність, реформа шкільного харчування і програма ментального здоров’я «Ти як?».

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

На конференції Зеленська постала у діловому образі. На ній був строгий темний штанний костюм, який вона скомбінувала з туфлями.

Реклама

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила укладання з гарними локонами і макіяж у ніжних відтінках. Вуха Олена прикрасила елегантними сережками-кільцями.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська зʼявилася на церемонії вручення відзнак «Національна легенда України» у стильному жакеті з вишивкою від українського бренду.