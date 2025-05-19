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У штанному костюмі і з гарними локонами: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на інавгураційній месі
Джорджа Мелоні побувала на Святій месі на честь початку понтифікату Папи Лева XIV у Ватикані.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відвідала інавгураційну месу Папи Римського Лева XIV, яка відбулася на площі Святого Петра у Ватикані.
Прем’єрка з’явилася там у діловому темно-синьому костюмі, який складався з подовженого жакета із золотими ґудзиками і штанів-палацо, а також у топі в тон.
Аутфіт Мелоні доповнила чорними атласними туфлями-човниками. Вона зробила зачіску з гарними локонами і макіяж із блискучими тінями на повіках.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні на зустрічі з президентом Туреччини постала у діловому костюмі м’ятного відтінку.