У штанному костюмі і з гарними локонами: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на інавгураційній месі

Джорджа Мелоні / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відвідала інавгураційну месу Папи Римського Лева XIV, яка відбулася на площі Святого Петра у Ватикані.

Прем’єрка з’явилася там у діловому темно-синьому костюмі, який складався з подовженого жакета із золотими ґудзиками і штанів-палацо, а також у топі в тон.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Аутфіт Мелоні доповнила чорними атласними туфлями-човниками. Вона зробила зачіску з гарними локонами і макіяж із блискучими тінями на повіках.

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Джорджа Мелоні / © Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні на зустрічі з президентом Туреччини постала у діловому костюмі м’ятного відтінку.