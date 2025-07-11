ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
1 хв

У штанному костюмі ніжного відтінку: королева Летиція відвідала ділову зустріч

Королева Летиція панувала сьогодні на зустрічі з Іспанською агенцією міжнародного співробітництва з метою розвитку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Ця організація, діяльність якої спрямована на сприяння глобальній освіті, гуманітарній допомозі та сталому розвитку, підпорядковується Міністерству закордонних справ та є одним із ключових інструментів зовнішньої політики Іспанії.

Для нової появи на публіці королева обрала блідо-рожевий лляний штанний костюм від Hugo Boss, що складався з подовженого жакету і вкорочених штанів-сигарет і білого топа під низом.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Летиція доповнила туфлями-слінгбеками на низькому підборі тілесного кольору і клатчем Adolfo Domínguez пісочного відтінку зі стьобаною текстурою. Золоті сережки-кільця, ідеальне укладання та денний макіяж завершували королівський образ.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

А нещодавно королева Летиція з’явилася в рожевій максісукні з воланами на подолі і тонким поясом-шнурком теж від Hugo Boss, коли брала участь у засіданні Ради піклувальників «Fundacion FAD Juventud» у Мадриді.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie