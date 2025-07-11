У штанному костюмі ніжного відтінку: королева Летиція відвідала ділову зустріч

Королева Летиція / © Getty Images

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Ця організація, діяльність якої спрямована на сприяння глобальній освіті, гуманітарній допомозі та сталому розвитку, підпорядковується Міністерству закордонних справ та є одним із ключових інструментів зовнішньої політики Іспанії.

Для нової появи на публіці королева обрала блідо-рожевий лляний штанний костюм від Hugo Boss, що складався з подовженого жакету і вкорочених штанів-сигарет і білого топа під низом.

Королева Летиція / © Getty Images

Летиція доповнила туфлями-слінгбеками на низькому підборі тілесного кольору і клатчем Adolfo Domínguez пісочного відтінку зі стьобаною текстурою. Золоті сережки-кільця, ідеальне укладання та денний макіяж завершували королівський образ.

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Королева Летиція / © Getty Images

А нещодавно королева Летиція з’явилася в рожевій максісукні з воланами на подолі і тонким поясом-шнурком теж від Hugo Boss, коли брала участь у засіданні Ради піклувальників «Fundacion FAD Juventud» у Мадриді.

Королева Летиція / © Getty Images