- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 183
- Час на прочитання
- 1 хв
У штанному костюмі ніжного відтінку: королева Летиція відвідала ділову зустріч
Королева Летиція панувала сьогодні на зустрічі з Іспанською агенцією міжнародного співробітництва з метою розвитку.
Ця організація, діяльність якої спрямована на сприяння глобальній освіті, гуманітарній допомозі та сталому розвитку, підпорядковується Міністерству закордонних справ та є одним із ключових інструментів зовнішньої політики Іспанії.
Для нової появи на публіці королева обрала блідо-рожевий лляний штанний костюм від Hugo Boss, що складався з подовженого жакету і вкорочених штанів-сигарет і білого топа під низом.
Летиція доповнила туфлями-слінгбеками на низькому підборі тілесного кольору і клатчем Adolfo Domínguez пісочного відтінку зі стьобаною текстурою. Золоті сережки-кільця, ідеальне укладання та денний макіяж завершували королівський образ.
А нещодавно королева Летиція з’явилася в рожевій максісукні з воланами на подолі і тонким поясом-шнурком теж від Hugo Boss, коли брала участь у засіданні Ради піклувальників «Fundacion FAD Juventud» у Мадриді.