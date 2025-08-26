- Дата публікації
У штанному костюмі: стильна кронпринцеса Вікторія з дітьми відвідала змагання
23 серпня кронпринцеса Вікторія разом із дочкою принцесою Естель та сином принцом Оскаром відвідали Стокгольмський стадіон.
Там відбулися легкоатлетичні змагання між Швецією та Фінляндією, які відзначали своє сторіччя.
Змагання, які називаються Finnkampen, вперше відбулися 1925 року. З плином років змагання перетворилися на велику битву за престиж між Швецією та Фінляндією. Раз на два роки вони проводяться в Швеції і раз на два роки в Гельсінкі.
Кронпринцеса приїхала на стадіон у штанному костюмі кольорі морської хвилі від Veronica Beard і білому топі, а в руках тримала блакитне пальто. Волосся Вікторія зібрала в класичний та свій улюблений пучок, зробила яскравий манікюр і натуральний макіяж, та одягла кілька каблучок на пальці.
Її дочка принцеса Естель теж була в штанному костюмі, як мама, її довге волосся було розпущене, дівчина всім усміхалася і тиснула руки. Також Вікторія взяла на захід і сина Оскара, він був у сорочці та піджаку, і спостерігав із трибун за тим, що відбувається на стадіоні.
Днями кронпринцеса Вікторія із чоловіком Даніелем відвідали святкування 750-річчя міста Гамлебю у комуні Вестервік.