У штанному костюмі: стильна кронпринцеса Вікторія з дітьми відвідала змагання

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Там відбулися легкоатлетичні змагання між Швецією та Фінляндією, які відзначали своє сторіччя.

Змагання, які називаються Finnkampen, вперше відбулися 1925 року. З плином років змагання перетворилися на велику битву за престиж між Швецією та Фінляндією. Раз на два роки вони проводяться в Швеції і раз на два роки в Гельсінкі.

Кронпринцеса приїхала на стадіон у штанному костюмі кольорі морської хвилі від Veronica Beard і білому топі, а в руках тримала блакитне пальто. Волосся Вікторія зібрала в класичний та свій улюблений пучок, зробила яскравий манікюр і натуральний макіяж, та одягла кілька каблучок на пальці.

Її дочка принцеса Естель теж була в штанному костюмі, як мама, її довге волосся було розпущене, дівчина всім усміхалася і тиснула руки. Також Вікторія взяла на захід і сина Оскара, він був у сорочці та піджаку, і спостерігав із трибун за тим, що відбувається на стадіоні.

Кронпринцеса Вікторія з дітьми Оскаром та Естель / © Шведська королівська родина/Instagram

Днями кронпринцеса Вікторія із чоловіком Даніелем відвідали святкування 750-річчя міста Гамлебю у комуні Вестервік.