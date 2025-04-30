У штанному костюмі та балетках: княгиня Шарлін з’явилася на церемонії в Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

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Її Світлість княгиня Шарлін вшанувала своєю присутністю церемонію нагородження «День поваги», яка відбулася в амфітеатрі Колеж Шарль III. Протягом кількох років команда викладачів фізкультури та спорту під керівництвом Національного департаменту освіти, молоді та спорту співпрацювала з асоціацією Solidarsport та Антидопінговим комітетом Монако, щоб зробити цей день потужною можливістю підвищити поінформованість про солідарність та повагу за допомогою занять регбі.

Шарлін у супроводі свого брата Гарета Віттстока вручила нагороди найкращій жіночій та найкращій чоловічій командам, а потім отримала футболку французької національної збірної, підписану всіма гравцями — вельми символічний та емоційний жест.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня приїхала на захід у світлому штанному костюмі вільного крою, під жакет одягла чорний топ і взула балетки-човники без підборів.

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Цей захід повністю відповідає роботі Фонду княгині Монако, який просуває цінності спорту як інструменту освіти та інклюзивності, приділяючи особливу увагу регбі. Знімками авторства Акселя Бастелло поділилися в офіційному акаунті монакського княжого подружжя.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Нагадаємо, кількома днями раніше княгиня Шарлін побувала разом із чоловіком на велогонці, в якій князь навіть взяв участь.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако