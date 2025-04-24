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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У штанному костюмі та білій блузці: Меган Маркл у компанії чоловіка Гаррі приїхала до Нью-Йорка

Меган Маркл та принц Гаррі прибули з візитом до Нью-Йорка, де герцогиня Сассекська виступила на саміті TIME100.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images

На заході TIME100 Меган виступила на сцені з Джесікою Сіблі, генеральною директоркою Time, і розповіла, що зараз вона переживає один із найщасливіших періодів свого життя.

Герцогиня приїхала в костюмі-двійці від Ralph Lauren пісочного кольору, який поєднувала з білою сорочкою, шкіряним ременем, взута в туфлі-човники Manolo Blahnik і доповнила образ годинником Cartier, що раніше належав принцесі Діані, а також декількома золотими браслетами. У Меган було розпущене волосся, а на обличчі був макіяж.

Принц Гаррі був одягнений у синій костюм та білу сорочку і був без краватки.

На заході TIME100 Меган виступила на сцені і розповіла, що зараз вона переживає один із найщасливіших періодів свого життя.

Гаррі і Меган в Нью-Йорку / © Getty Images

Гаррі і Меган в Нью-Йорку / © Getty Images

«Сьогодні я можу з упевненістю зізнатися вам, що я щасливіша, ніж будь-коли», — сказала Меган Сіблі. «Мати партнера та чоловіка, який так підтримує, і мати здорових дітей, які такі радісні… Я ніколи б не подумала, що в цей момент почуватимуся такою щасливою та вдячною, і це справді так», — сказала Меган зі сцени.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно чоловік Меган — принц Гаррі — приїжджав із візитом до України. Він відвідав місто Львів і залишився враженим цією поїздкою, пообіцявши ще повернутися.

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