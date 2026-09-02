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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
1 хв

У штанному костюмі та дутому пальті: королева Матильда обрала цікавий лук для підйому на льодовик

Спадкова принцеса Софі Ліхтенштейнська та королева Матильда і її чоловік король Філіп відвідали льодовик Штубай поблизу Нойштіфта-ім-Штубайталя в Австрії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Софі, королева Матильда, король Філіп

Принцеса Софі, королева Матильда, король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда обрала для цього виходу білий джемпер, який поєднала зі штанним костюмом кольору стиглої вишні, зручним взуттям і довгим чорним пуховим пальтом, яке накинула на плечі.

На обличчі у Її Величності були чорні сонцезахисні окуляри, у вухах — сережки-кільця, а волосся вона розпустила. Матильда мала сяйливий вигляд, коли піднімалася на вершину під прицілом фотографів.

Принцеса Софі, королева Матильда, король Філіп / © Getty Images

Принцеса Софі, королева Матильда, король Філіп / © Getty Images

А нещодавно королева одягла кремовий костюм і відвідала з родиною випускний сина — принца Габріеля. Її образ був в одному відтінку і мав дуже гармонійний вигляд.

Королева Матильда, король Філіп, принцеса Єлизавета / © Getty Images

Королева Матильда, король Філіп, принцеса Єлизавета / © Getty Images

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